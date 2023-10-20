Samanyolu Haber /Dünya / Moskova’da yeni roket fabrikası açıldı /20 Ekim 2023 11:59

Moskova’da yeni roket fabrikası açıldı

Son yıllarda Savunma Sanayiine yatırımlarını artıran Rusya, Başkent Moskova’da yeni bir roket üretim merkezini başlattı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Moskova'nın doğusunda, Rudnevo sanayi parkı bölgesinde son teknolojiyle donatılmış yeni bir roket fabrikası açılışı Belediye Başkanı Sergey Sabyanin tarafından ilan edildi.

Yeni tesis füze sistemlerinin üretiminde uzmanlaşmış tasarım ve üretim mühendis ve çalışanlarından oluşuyor. 93 bin 7 yüz metrekarelik alana sahip tesis, sadece 8,5 ayda rekor bir sürede inşa edildi.

Tesis Rusya’nın S-400 ve S-500 hava savunma sistemlerini de üreten en büyük savunma şirketlerinden Almaz-Antey’e ait.

Burada üretilen ürünlerin işleme, montaj ve test alanları tek çatı altında toplanacak. Bu yaklaşım, üretim oranlarını Rusya Savunma Bakanlığı'nın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye çıkarmasına imkan tanıyacak.

Tesiste ayrıca etkinliği kanıtlanmış hava savunma sistemleri de üretilecek.
Uzamanlar, böyle büyük ölçekli yeni projelerin şüphesiz başkentin sanayi sektöründe yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor, şehrin kalkınması için daha fazla fırsat yarattığına dikkat çekiyor ve şehre yeni yatırımları çekeceğinin altını çiziyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Moskova’da yeni roket fabrikası açıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:18:40