Moskova’da yeni roket fabrikası açıldı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Moskova'nın doğusunda, Rudnevo sanayi parkı bölgesinde son teknolojiyle donatılmış yeni bir roket fabrikası açılışı Belediye Başkanı Sergey Sabyanin tarafından ilan edildi.





Yeni tesis füze sistemlerinin üretiminde uzmanlaşmış tasarım ve üretim mühendis ve çalışanlarından oluşuyor. 93 bin 7 yüz metrekarelik alana sahip tesis, sadece 8,5 ayda rekor bir sürede inşa edildi.





Tesis Rusya’nın S-400 ve S-500 hava savunma sistemlerini de üreten en büyük savunma şirketlerinden Almaz-Antey’e ait.





Burada üretilen ürünlerin işleme, montaj ve test alanları tek çatı altında toplanacak. Bu yaklaşım, üretim oranlarını Rusya Savunma Bakanlığı'nın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye çıkarmasına imkan tanıyacak.





Tesiste ayrıca etkinliği kanıtlanmış hava savunma sistemleri de üretilecek.

Uzamanlar, böyle büyük ölçekli yeni projelerin şüphesiz başkentin sanayi sektöründe yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor, şehrin kalkınması için daha fazla fırsat yarattığına dikkat çekiyor ve şehre yeni yatırımları çekeceğinin altını çiziyor