Savaşa gitmek istemeyen göçmenler vatandaşlıktan çıkarılacak





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi başkanı Aleksander Bastrykin, Ukrayna'daki askeri operasyona katılmayı reddeden göçmenlerin Rus vatandaşlığından çıkarılmasını önerdi. Ona göre, diğer vatandaşlar gibi göçmenler de savaşa katılmaya teşvik edilmeli.





Bastrykin, Rusya Askeri Liderler Kulübü'nün konferansında yaptığı konuşmada, "Rusya Federasyonu vatandaşı olarak askerlik görevinizi yerine getirmeye hazır değilseniz, böyle bir kişiyi vatandaşlıktan çıkarma kararı vermeniz gerekir" dedi ve etnik gruplar arası ilişkilerin güçlendirilmesinin şu aşamada ülkenin güvenliğinin temeli olduğunu vurguladı.





Ayrıca Soruşturma Komitesi başkanına göre, göçmenlerin Rus vatandaşlığına geçerken Devlet Hizmetleri portalında kişisel hesap oluşturmak için kullanılmak üzere Rus SIM kartı alma zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.