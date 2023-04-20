Samanyolu Haber /Gündem / Moskova ile Kişinev arasındaki gerilim artıyor /20 Nisan 2023 12:09

Moskova ile Kişinev arasındaki gerilim artıyor

Moldova Dışişleri Bakanlığı, Tataristan Başkanının ülkeye amacı belirsiz ziyareti nedeniyle Rusya büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya'nın Moldova Büyükelçisi Oleg Vasnetsov Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Tataristan Başkanının ülkeye skandal addedilecek gelişini 
ve iki Rus diplomatın görevi kötüye kullandığı konusunda bilgilendirdi. 

Ayrıca Moldova makamları, Rus diplomatlardan birini istenmeyen adam ilan etmeyi da değerlendirdi. 

Hükümetin basın sekreteri Daniel Voda'ya göre bu karar, Rusya Büyükelçiliği çalışanlarının Rusya Tataristan Başkanı Rustam Minnikhanov'un Moldova'ya girişini yasaklayan sınır muhafızlarına yönelik eylemlerinin sonucuydu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Moskova ile Kişinev arasındaki gerilim artıyor Sonraki Haber >>

Muhammet Yakut 6. videoda açtı ağzını yumdu gözünü

Muhammet Yakut 6. videoda açtı ağzını yumdu gözünü

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Bayram yardımı izdihamı: 78 kişi hayatını kaybetti

Bayram yardımı izdihamı: 78 kişi hayatını kaybetti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron fena yuhalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron fena yuhalandı

Cevheri Güven, Muhammed Yakut dosyasını açtı

Cevheri Güven, Muhammed Yakut dosyasını açtı

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

4 hafta arayla iki farklı kare

4 hafta arayla iki farklı kare

Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı

Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:18:46