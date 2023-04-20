Moskova ile Kişinev arasındaki gerilim artıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA
Rusya'nın Moldova Büyükelçisi Oleg Vasnetsov Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Tataristan Başkanının ülkeye skandal addedilecek gelişini
ve iki Rus diplomatın görevi kötüye kullandığı konusunda bilgilendirdi.
Ayrıca Moldova makamları, Rus diplomatlardan birini istenmeyen adam ilan etmeyi da değerlendirdi.
Hükümetin basın sekreteri Daniel Voda'ya göre bu karar, Rusya Büyükelçiliği çalışanlarının Rusya Tataristan Başkanı Rustam Minnikhanov'un Moldova'ya girişini yasaklayan sınır muhafızlarına yönelik eylemlerinin sonucuydu.