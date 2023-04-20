Samanyolu Haber /Gündem / Tunus'un Nahda Hareketi lideri Gannuşi tutuklandı /20 Nisan 2023 11:56

Tunus'un Nahda Hareketi lideri Gannuşi tutuklandı

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, 48 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı Tunus Adliye Mahkemesi tarafından tutuklandı.

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Tunus'ta 17 Nisan'dan bu yana gözaltında olan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Balkanı Raşid el-Gannuşi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alınan Gannuşi, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesi tarafından bugün sabaha karşı tutuklandı.

'DEVLET GÜVENLİĞİNE KARŞI KOMPLO'

Nahda Hareketi’ne mensup avukat Habib Bin Sidhum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Raşid el-Gannuşi’nin beraberindeki 11 kişinin daha soruşturma dosyasında yer aldığını ve soruşturmanın 'devlet güvenliğine karşı komplo' dosyası kapsamında olduğunu kaydetti.

Gannuşi’nin beraberinde gözaltına alınan Nahda Hareketi ileri gelenlerinden Muhammed el-Kumani ile Bilkasım Hasan ile diğer altı Nahda Hareketi üyesinin aynı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

PARTİ BİNALARI KAPATILDI
Raşid el-Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin lideri olduğu Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, 'muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine yönelik ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması' için muhalefete çağrıda bulunulmuştu. Gannuşi'nin gözaltına alınmasının 'oldukça tehlikeli bir gelişme' nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istenmişti.

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi de 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, faaliyet gösterdikleri merkez ile Nahda Hareketi merkezinin kapatıldığını bildirmişti. Tunus İrade Partisi tarafından yapılan açıklamada da ülke yetkililerinin, partinin başkent Tunus'taki genel merkezini kapattığı duyurulmuştu. Gannuşi'nin neyle suçlandığına ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
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