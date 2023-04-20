Harvard Üniversitesi'nden endişlendiren araştırma: Kola uyarısı

ABD’de yapılan bir araştırma kola benzeri içeceklerin sağlığa zararlarını mercek altına alırken bunun yerine tüketilmesi gereken içeceklerle ilgili kapsamlı bir sonuca ulaştı…





Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmada kolanın sağlığa zararı ve erken ölüm oranını yükselttiği belirtilirken, “Her gün kola benzeri gazlı içecek tüketenlerin erken ölüm oranı yüzde 20 artıyor” denildi.





Bilim insanları bu tür içecekleri tüketenlerde şeker hastalığı riskinin arttığını belirtirken bu içecek yerine kahve ya da çay tüketilmesini tavsiye etti.





Tip-2 diyabet hastası 15486 kişinin verilerini inceleyen bilim insanları bu kişilerin tüketim alışkanlıklarını da karşılaştırdı. Gazlı ve şekerli içecek tüketenleri 18.5 yıl boyunca inceleyen bilim insanları bu kişilerin yüzde 22’sinin kalp-damar rahatsızlığı yaşadığını ve neredeyse yarısının da bu zaman zarfında yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Şekerli ve gazlı içecek tüketenlerin erken ölme riskinin de 5 kat daha fazla olduğu belirtildi. Günde 6 bardağa kadar kahve içenlerin erken ölüm riskinin de yüzde 26 azaldığı kayıtlara geçti. Çay içenlerde riskin yüzde 21, su içenlerde de yüzde 23 azaldığı belirtildi.





“DİYABET HASTALARI SAĞLIKLI TERCİH YAPMALI”





British Medical Journal’da yayınlanan araştırmada şekerli ve gazlı içecek tüketenlerin kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinin yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtilirken bu rahatsızlıktan ölüm riskinin de yüzde 29 daha yüksek olduğu aktarıldı.





Araştırmayı yürüten Qi Sun, “Diyabet hastaları özellikle sağlıklı içecekleri tercih etmeliler. Fakat bu zamana kadar veriler yetersizdi. Yapılan araştırmada diyabet yönetimi ile tüketim arasındaki boşluğu doldurmaya çalıştık. Diyabet hastaları şekerli ve gazlı içecekler yerine sağlıklı tercihler yaparak bundan faydalanmalı” dedi.

