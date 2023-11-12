Samanyolu Haber /Gündem / Moskova ile Tokyo arasında soğukluk /12 Kasım 2023 16:45

Moskova ile Tokyo arasında soğukluk

Rusya ile Japonya arasındaki soğuk ilişkilere bir başlık daha eklendi. Her iki ülke arasındaki nükleer silahları yok etme anlaşması feshedildi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


ABD ve NATO ile imzalanan Nükleer Silahları Azaltma anlaşmalarından çıkan Rusya, nükleer silahların yok edilmesi alanında Japonya’yla işbirliğine ilişkin anlaşmayı da feshettiğini duyurdu.

Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Moskova’nın uluslararası anlaşmaları ile ilgili federal kanununun 37. maddesi uyarınca, Rusya ve Japonya hükümetleri arasında, sayısı azaltılması gereken nükleer silahları yok etme sürecine yardımcı olmak ve bu amaçla işbirliği komitesi oluşturmaya ilişkin 13 Ekim 1993 tarihinde Tokyo’da imzalanan anlaşmanın feshedilmesine karar verildiğini söyledi. Ayrıca anlaşmanın feshedildiği konusunda Japonya’yı bilgilendirme görevinin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na verildiği belirtildi.
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