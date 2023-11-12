Moskova ile Tokyo arasında soğukluk





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









ABD ve NATO ile imzalanan Nükleer Silahları Azaltma anlaşmalarından çıkan Rusya, nükleer silahların yok edilmesi alanında Japonya’yla işbirliğine ilişkin anlaşmayı da feshettiğini duyurdu.





Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Moskova’nın uluslararası anlaşmaları ile ilgili federal kanununun 37. maddesi uyarınca, Rusya ve Japonya hükümetleri arasında, sayısı azaltılması gereken nükleer silahları yok etme sürecine yardımcı olmak ve bu amaçla işbirliği komitesi oluşturmaya ilişkin 13 Ekim 1993 tarihinde Tokyo’da imzalanan anlaşmanın feshedilmesine karar verildiğini söyledi. Ayrıca anlaşmanın feshedildiği konusunda Japonya’yı bilgilendirme görevinin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na verildiği belirtildi.