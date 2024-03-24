Samanyolu Haber /Dünya / Moskova saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya, Kiev ve Lviv'i vurdu /24 Mart 2024 10:47

Moskova saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya, Kiev ve Lviv'i vurdu

Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 133'e yükseldi, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının Ukrayna'yla bağlantılı olduğunu öne sürerek Ukrayna'ya saldırdı.

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Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 133 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısının ardından ulusa seslendi. Saldırının Ukrayna'yla bağlantılı olduğunu iddia eden Putin, "Kaçmaya çalıştılar, Ukrayna'ya doğru ilerliyorlardı. İlk bilgilere göre saldırganlara, Ukrayna tarafından sınırı geçmeleri için bir geçit hazırlandı." iddiasında bulundu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Putin, saldırıyı Nazilerin yaptığı katliamlara benzetti. 4 saldırgan da dahil olmak üzere toplamda 11 şüphelinin yakalandığını söyledi. Rus lider, saldırının ardındaki tüm faillerin tespit edileceğini ve cezalandırılacağını da ekledi.

Putin'in bu sözlerinin ardından Ukrayna'da bir kez daha hava saldırısı sirenleri çaldı. Binlerce kişi sığınaklara indi. Kiev'de hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Görgü tanıkları çok sayıda füzenin havada önlendiğini aktardı.

NATO topraklarına komşu Lviv şehri de hedef alındı. Polonya silahlı kuvvetleri, sınıra yakın bölgelerin vurulması üzerine savaş uçaklarının alarm durumuna geçtiğini bildirdi.

Saldırılar, Rusya'da 133 kişinin öldüğü terör eylemini izledi. Terör örgütü IŞİD konser baskınını üstlenmiş olsa da Rus yetkililer Ukrayna'yı suçluyor.
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