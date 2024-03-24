Hamas 'anlaşma' iddiasını yalanladı: 'Gazze'yi terk etmeyeceğiz'

Filistinli bir kaynak, Hamas hareketinin İsrail'in esir değişimi ve Gazze'de ateşkes teklifine verdiği tepkiyi "olumsuz bulduğunu, herhangi bir anlaşmaya varılmasını engellemeyi ve müzakereleri aksatmayı amaçladığını" belirtti. Adını açıklamak istemeyen Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in tepkisi, savaşı durdurmayı ve Gazze Şeridi'nden çekilmeyi reddediyor. Yerinden edilenlerin geri dönüşüne ilişkin de koşullar dayatıyor. Bu, Hamas ve Filistinli gruplar tarafından reddediliyor" dedi.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrail'in vereceği tepkinin Hamas tarafından kabul edilmeyeceğinin gayet farkında olduğunu aktaran kaynak, İsrail'in, anlaşmanın önünde pek çok engel oluşturduğunu belirterek, İsrail-Hamas arasında dolaylı müzakerelerin devam ettiğine dikkati çekti.





HAMAS'TAN İSRAİL BASININ İDDİASINA YALANLAMA

Öte yandan Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail basının ortaya attığı ABD'nin "Hamas'ın lider kadrosu Gazze'yi terk ederse öldürülmeyecekleri" teklifini Tel Aviv'in kabul ettiği iddiasını "ucuz propaganda" diye niteleyerek İsrail'in Gazze'den ayrılacağını belirtti.







Hamas hareketinin Telegram hesabından yayınladığı yazılı açıklamada; Rişk, ABD'nin "Hamas liderliği Gazze'den ayrılırsa öldürülmeyeceği" önerisini Tel Aviv'in kabul ettiğini, Hamas'ın yanıtının beklendiğini ileri süren İsrail basınındaki haberleri yalanladı. İsrail basınındaki "Hamas liderliğinin Gazze'den çıkarlarsa öldürülmeyeceği" yönündeki haberleri ucuz propaganda diye tanımlayan Rişk, "Hamas liderliği halkıyla birlikte toprağına dirençle bağlı; ya zafer ya şehadet. Suçlu düşmanın liderleriyse bu toprağı (Gazze'yi) terk edecek olanlar" ifadelerine yer verdi.





'İSRAİL ORDUSU GAZZE'DEN ÇEKİLECEK'

İsrail basını, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin Doha'da devam eden müzakerelerde "taraflar arasındaki görüş ayrılığının sürdüğünü ABD'nin yeni teklifini Tel Aviv'in kabul ettiği Hamas'ın yanıtının beklendiği" ileri sürmüştü.





İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan bir İsrailli yetkili, taraflar arasında, "Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesi, karşılıklı esir takasında bırakılacakların kimliği ve sayısı, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi, savaşın sonlanması" başlıklarında görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtmişti. Yetkili, ABD'nin bir teklif ortaya attığını, İsrail'in de bunu kabul ettiği ancak Hamas'ın yanıtının beklendiğini iddia etmişti.





Teklifte, "İsrail'in Hamas liderlerini Gazze dışına çıkarlarsa öldürmeyeceği, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılacağı ve Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılacağı, Bu planın sonunda da İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği" öne sürülmüştü.





ÖLÜ SAYISI 32 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 32 bin 142 Filistinli öldürüldü, 74 bin 412 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.





Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti. İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.





İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti. Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.





İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti. İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.