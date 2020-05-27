Samanyolu Haber /Dünya / Moskova'da karantina 14 Haziran'a kadar uzatıldı /27 Mayıs 2020 22:15

Moskova'da karantina 14 Haziran'a kadar uzatıldı

Rusya'nın başşehri Moskova'da karantina ve diğer kısıtlamaların 14 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtildi.

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle şehirde uygulanan karantina ve diğer kısıtlamaların 14 Haziran'a kadar uzatılması kararını aldı.

Moskova Belediye Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Moskova'da spor, eğlence, kamuya açık ve diğer kitlesel etkinliklere yönelik uygulanan yasağın 14 Hazirana kadar uzatıldığı ifade edildi.

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN YÜRÜYÜŞ VE SPOR SERBEST

Kafe ve restoranlar da aynı tarihe kadar kapalı tutulacak. 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren yürüyüş ve spor yapmak için özel izin almadan sokağa çıkılabilecek. 

Gıda dışı ürünler satan dükkânların, kuru temizlemecilerin ve ayakkabı tamir atölyelerinin açılacağı bildirildi.
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