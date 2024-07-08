Moskova'dan şok suçlama: 'Ukrayna'daki çocuk hastanesini Kiev yönetimi kendisi vurdu'

‘EN ŞİDDETLİ SALDIRI’





Kiev yönetimi, kentte en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

RUSYA: UKRAYNA'NIN ASKERİ SANAYİ UNSURLARINI VE HAVA ÜSLERİNİ VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın Rus enerji ve ekonomi unsurlarına zarar vermeye çalıştığı belirtildi.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ

Kyiv Independent’ın haberine göre, özellikle şehrin merkezinde, Taras Şevçenko Parkı'nın bulunduğu bölgenin yakınlarında şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi. Podil ve Nivki mahallelerinde de patlamalar duyuldu.

Rusya, Kiev şehrini ve sınır bölgelerini, hipersonik füzelerle vurdu. Füzelerden biri, Kiev’deki bir çocuk hastanesine isabet etti.Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırılar sonucu Ukrayna genelinde 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bilançonun artması bekleniyor.Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya’dan fırlatılan yaklaşık 40 farklı füze; Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Sloviansk, Pokrovsk ve Kramatorsk şehirlerini vurdu.Kiev şehri Belediye Başkanı Vitali Klitşko, bugün olan saldırıyı “savaşın başından beri olan en şiddetli saldırı” olarak yorumladı.Yerel kaynaklara göre, füzeler sabah saat 10 sularında Ukrayna hava sahasına girdi. Kyiv Independent haber kuruluşunun sahadaki muhabirlerine göre Kiev'de yaklaşık 10 kez patlama sesleri duyuldu.Belediye Başkanı Klitşko, başkentin banliyölerinde hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu duyurdu.Şehir yönetimi, saldırı sonucunda Solomianski, Dniprovski, Holosiivski, Desnianski, Darnitski ve Şevçenkiviski mahallelerine füze enkazlarının düştüğünü, ve saldırılar sonucu birçok binanın hasar gördüğünü belirtti.Kiev’deki en büyük çocuk hastanesi olan Okmatdit Çocuk Hastanesine füze isabet etti. İsabet eden füze sonucu binada onarılamaz hasar oluştu. Gerçekleşen patlama ve çökme sonucu yaralananlar, kameralara yansıdı.Desnianski ve Dniprovski mahallerinde çıkan yangınlarla birlikte şehir genelindeki bir çok konutun hasar gördüğü bildirildi. Bölgelere sağlık ekipleri gönderildi.Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, buna karşılık olarak uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlarına ve hava üslerine yönelik saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen unsurlar vuruldu" ifadelerine yer verildi.Ukraynalı yetkililerin, bu saldırıların sivil altyapıya yönelik düzenlendiği yönünde açıklamalar yaptığına dikkat çekilen bakanlık açıklamasında, "söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:"Kiev'de yayımlanan çok sayıda fotoğraf ve görüntü, yıkımların Ukrayna'ya ait savunma sistemi füzesinin düşmesi sonucu oluştuğunu gösteriyor. Kiev yönetimi, her seferinde NATO zirvesi öncesi histeriye kapılıyor. Bu tür provokasyonların amacı, Kiev yönetiminin finanse edilmesini ve savaşın son Ukraynalıya kadar devam etmesini sağlamaktır."Yerel yetkililer, Krivyi Rih'te en az 10 kişinin hayatını kaybettiğin, ve 31 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Vali Vadim Filaşkin, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrine yapılan füze saldırısı sonucu üç sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.Saldırılar, Ukrayna'nın müttefiklerinden uzun vadeli yardım taahhütleri almayı umduğu Washington'daki NATO zirvesinin hemen öncesinde gerçekleşti.