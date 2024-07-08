Eylem Tok'un eşi televizyon programına başlıyor!

'TÜRKİYE'DE KATİLİN PROGRAMI İZLENİRSE...'

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Programın eski olduğunu düşünmüştüm. Tekrar başlayacakmış. Başlasın. Kendine çok güveniyorsa başlasın. İzleyicileri merakla izleyecek. Hangi kanaldır, nedir, ne değildir öğreneceğiz kısa zamanda. Türkiye’de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok. 2 milyon dolar kefalet talebinde bulundu. Sıkıntı yok. Sonuçta adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum" dedi.

TLC'YE ULAŞILAMADI





İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı, 16 yaşındaki ehliyetsiz Timur Cihantimur yol kenarında bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarının bulunduğu gruba çarpmıştı. Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur Boston'da yakalandı. Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un ABD'de yargılanması devam ederken, baba Bülent Cihantimur, TLC'de yeniden program yapacağını duyurdu.Instagram hesabından paylaşımda bulunan Bülent Cihantimur'a Oğuz Murat Aci'nin babasından tepki geldi.Patronlar Dünyası, TLC'ye ulaşmak istediklerini fakat dönüş alamadığını da belirtti.