Dikkat çeken iddia: 'Ankara’da herkes alarmda!'





Ayşenur Arslan'ın köşe yazısında ilgili bölüm ise özetle şu şekilde:









İddia şu: “Tamamına yakını Erdoğan’ın siyasi kurmay ve bürokratlarından oluşan ‘eski Erdoğancılar’ harekete geçti. Bağrında nice siyasi semboller barındıran Hamamönü semtinde gizlice buluşuyorlar. Erdoğan’ın ömrünü planlıyorlar. Yavaş yavaş adeta adı konmamış bir ‘Hamamönü Partisi’ kuruldu. Tek eksikleri İçişleri Bakanlığı’na verecekleri dilekçe.”

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Gazeteci Ayşenur Arslan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi kurmay ve bürokratlarından oluşan 'eski Erdoğancılar'ın harekete geçtiğini iddia etti ve "Erdoğan'ın ömrünü planlıyorlar" dedi. Arslan'ın iddiasına göre özel toplantılarda bir araya gelen bu ekip yeni bir siyasi parti kurabilecek duruma geldi."Çetelesini tutmadığım için iddialarının kaçı gerçekleşti bilmiyorum. Ama Talat Atilla’nın son yazısındaki iddia başka Ankaralı gazeteciler, siyasiler arasında da tedavüle girince dikkat kesildim.Ankara alarmdaymış!Erdoğan ve Bahçeli sonrasında da sofraya oturabilmek için çırpınanlar.. Evet, onlar alarmda.Ama asıl Cumhur’un iki lideri alarmda.Çünkü onlar için “sonrası” diye bir ihtimal yok.Ne de olsa kaybedecekleri şey bizlerin akıl erdiremeyeceği boyutlarda!"