Samanyolu Haber /Gündem / 7 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı: Başsavcılık 16 yaşındaki kız çocuğuna terör soruşturması açtı /08 Temmuz 2024 17:21

7 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı: Başsavcılık 16 yaşındaki kız çocuğuna terör soruşturması açtı

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle ‘sadece bilgilerine başvuruldu’ denilerek serbest bırakılan 16 yaşındaki M.A’ya terör soruşturması açıldığı ortaya çıktı.

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 7 Mayıs’ta gözaltına alınan 16 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör soruşturması açtığı ortaya çıktı. 37’si kadın, 41 kişinin gözaltına alındığı, 24 kişinin tutuklandığı davanın ilk duruşması 23 Eylül’de İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

SORUŞTURMA DOSYASI ÇOCUK OLDUĞU İÇİN AYRI AÇILMIŞ

İstanbul’da Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle ‘sadece bilgilerine başvuruldu’ denilerek serbest bırakılan 16 yaşındaki M.A’ya terör soruşturması açıldığı ortaya çıktı. Kronos’tan Sevinç Özarslan’ın ulaştığı 6 Haziran 2024 tarihli belgeye göre, savcılık M.A. adlı çocuğun İstanbul’da 19 Aralık 2023’te silahlı terör örgütüne üye olduğunu iddia etti ve yaşı küçük olduğu için dosyasının ayrılmasına ve başka bir dosyaya aktarılmasına karar verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKLA SUÇLANIYOR

Söz konusu evrakta, “Yukarıda kimlik bilgileri yazılı şahsın SSÇ (suça sürüklenen çocuk) olması ve dosya kapsamında karar tanzim edileceğinden ayrılmasına karar verilmiş olup, açıklanan nedenlerle; aralarında hukuki ve fiili mevcut olmayan her iki evrakın tefrikine, şüpheli M.A.’nun Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçlamasıyla evrakın soruşturma defterine kayıt edilmesine karar verildi.” denildi.

TEPKİLER GELİNCE SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Hizmet Hareketi üyesi olduğu iddiasıyla üniversite, lise ve ilköğretim öğrencilerine soruşturma başlattı. Aralarında 14-16 yaşlarında kız çocuklarının da olduğu 41 kişi, 7 Mayıs’ta İstanbul’da gözaltına alındı.

Üsküdar Sübyan Şube’ye götürülen ve kötü muameleye maruz kalan kız çocukları, kamuoyunda tepki oluşunca ‘sadece bilgilerine başvuruldu’ denilerek 1 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMA 23 EYLÜL’DE

37’si kadın, 41 kişinin gözaltına alındığı, 24 kişinin tutuklandığı davanın ilk duruşması 23 Eylül’de İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Savcılığın ev hanımları ve öğrencilere yönelttiği suçlamalar arasında, “Bowling oynamaya gitmek, Youtube’ta Risale-i Nur sohbetlerini dinlemek, KHK’lılardan alışveriş yapmak, iftara davet etmek, dua paylaşmak, altın günü düzenlemek bulunuyor.
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