Samanyolu Haber /Gündem / Çinli BYD'den Türkiye'ye yatırım: Fabrika kuruyor! /08 Temmuz 2024 17:28

Çinli BYD'den Türkiye'ye yatırım: Fabrika kuruyor!

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve AR-GE merkezi kurulacak.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD Başkanı Wang Chuanfu ve beraberindeki heyeti Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çinli BYD firmasının yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam planlanıyor" ifadeleri kullanıldı.
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