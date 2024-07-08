Samanyolu Haber /Gündem / Bu senaryo Hollywood'u bile aşar: Sahte 15 Temmuz gazisi pes dedirtti! /08 Temmuz 2024 20:03

Bu senaryo Hollywood'u bile aşar: Sahte 15 Temmuz gazisi pes dedirtti!

15 Temmuz hakkında yaptığı çalışmalarla gündem oluşturan Selçuk Adıgüzel, yine çok konuşulacak bir sahte gazi dosyasına imza attı.

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Selçuk Adıgüzel'in Youtube hesabında hikayesini anlattığı sahte gazi, Mehmet Arif Arslan.

Daha önce 'Kalaşnikoflu imam' olarak da zaman zaman adı geçen Arslan kendi ifadesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde askerler tarafından ve muhtelif yerlerinden vurulmuş. Kendisinin anlatımıyla 5-6 kişilik asker grubu tarafından ateş altına alınmış. İki bacağından ve kolundan vurulmuş. Şarapnel yarası da varmış. Bu haldeyken ZPT'nin (Zırhlı Personel Taşıyıcı) peşinden gitmiş, koşarak askeri kovalamış .

Selçuk Adıgüzel'in tespitlerine göre Arslan 1 Ağustos 2016 tarihinde verdiği ifadede, sol ayağında biri sıyrık biri delip geçme şeklinde iki mermi yarası, sağ ayağında biri sıyrık biri içeride kalmış iki mermi yarası ve sol kolunda da bir delip geçme şeklinde 5 tane merminin vücuduna isabet ettiğini söylüyor.

Adıgüzel, Mehmet Arif Aslan'ın hiçbir mantıklı şekilde açıklanamayacak sözlerini şu şekilde anlatıyor: "Mehmet Arif Arslan diyor ki 1 ağustos'taki ifadesinde; beş mermi yedim diyor. İkisi delip geçti. Biri dizimde kaldı, ikisi sıyırdı, kafama kadar da şarapnel vardı diyor. Ondan sonra Mahkemede ne diyor peki? Şöyle bir söz var ya işte karakolda doğru söyler mahkemede şaşar! Bu vatandaş mahkemede şaşmış ifadesi yalan ve yanlış olursa yargılanacağı bildiği için, sanık diyor ki; Adli tip kati raporumuzda iki dizinizde yara görünüyor birinde küçük metalik cisim var diğerinde o da yok doğru mudur? Doğrudur efendim diyor.Nerede kaldı 5 tane mermi yarası?"

Sahte gazi Mehmet Arif Arslan'ın skandallarla dolu anlatımı ve Selçuk Adıgüzel'in sahte gazinin yalanlarını gözler önüne serdiği çalışmasını aşağındaki linkten izleyebilirsiniz.


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