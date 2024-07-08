Samanyolu Haber /Dünya / Biden: 'En iyi aday benim, hiçbir yere gitmiyorum!' /08 Temmuz 2024 20:15

Biden: 'En iyi aday benim, hiçbir yere gitmiyorum!'

Biden, ABD Kongresi’ndeki Demokrat milletvekillerine seçim yarışında kalmaya kararlı olduğunu söylediği bir mektup gönderdi. MSNBC’de katıldığı söyleşide, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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ABD Başkanı Joe Biden pazartesi günü, 4 Temmuz tatilinden Washington'a dönen ABD Kongresi'ndeki Demokrat milletvekillerine bir mektup gönderdi.

”TRUMP’I YENMEYE KARARLIYIM”

Biden, "Basında ve başka yerlerde yer alan tüm spekülasyonlara rağmen, bu yarışta kalmaya, bu yarışı sonuna kadar götürmeye ve Donald Trump'ı yenmeye kararlı olduğumu bilmenizi istiyorum" dedi.

Biden, gönderdiği bir mektupta endişelerinin farkında olduğunu ancak zamanın safları sıklaştırma zamanı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, "Nasıl ilerleyeceğimiz sorusu bir haftadan uzun bir süredir tartışılıyor. Ve artık bunun sona ermesinin zamanı geldi. Tek bir işimiz var. O da Donald Trump'ı yenmek" diye yazdı.

TELEFONLA SABAH PROGRAMINA BAĞLANDI

Biden, pazartesi günü, MSNBC'nin Morning Joe programına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada başkanlık yarışında kalacağına söz vererek seçmenlerin kendisini hala Demokrat adayı olarak görmek istediğinden emin olduğunu söyledi.

Biden, ”Hiçbir yere gitmiyorum" dedi ve kendisinin kenara çekilmesini isteyen herkesi ağustos ayında Demokratik Ulusal Kongre toplandığında "kendisine meydan okumaya" çağırdı.

FRANSA AŞIRICILIĞI REDDETİ, AMERİKA DA REDDEDECEK”

Biden, MSNBC'ye "Fransa aşırıcılığı reddetti. Demokratlar, aşırıcılığı Amerika’da da reddedecektir" dedi.

5 Kasım'da yapılacak seçimle, 2020'de yenerek koltuğunu kaptığı Trump'a karşı "elitlerin" kendisini başkanlık yarışından çekilmeye zorladığı mevcut durumdan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Morning Joe'nun yardımcı sunucusu Mika Brzezinski, kendisini adaylıktan çekilmeye çağıran büyük haber kuruluşları ve uzmanların listesini sıraladığında Biden, soruyu geçiştirdi.

”BÜYÜK İSİMLERİN NE DÜŞÜNDÜĞÜ UMURUMDA DEĞİL”

Ardından, "Bu büyük isimlerin ne düşündüğü umurumda değil. İşin özü şu ki ben hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Donald Trump'ı 2024'te yenebilecek en iyi aday olduğuma kesinlikle inanmasaydım aday olmazdım" dedi.

Kampanya yetkilileri, Biden'ın önümüzdeki günlerde kiliselerde, sendika salonlarında ve diğer mekanlarda seçmenlerle buluşmaya devam edeceğini aktardı. Aynı zamanda onlarca yıldır tanıdığı milletvekillerine ulaşmayı planladığını ve endişeleri yatıştırmaya çalıştığını belirtti.

Giderek artan sayıda Demokrat milletvekili, kamuoyundaki düşük onay oranlarının yanı sıra yaşı ve yetenekleriyle ilgili endişelerin, Temsilciler Meclisi yarışında da partiye zarar vereceğini dile getirdi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın adaylıktan çekilmesi halinde en muhtemel aday olarak görülüyor.
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