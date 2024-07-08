Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Turkcell hisselerini satıyor mu? /08 Temmuz 2024 22:29

Erdoğan, Turkcell hisselerini satıyor mu?

Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 26,2'lik Turkcell hisselerini satışa çıkaracağı iddia edildi. Satışa dair nihai kararı, TVF Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi beklenirken, TVF Yönetim Kurulu içinde söz konusu satışa karşı çıkanların da olduğu belirtiliyor.

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Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), Turkcell İletişim'deki hisselerini satmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye Varlık Fonu %26,2’lik Turkcell hisselerinin satışını değerlendiriyor.

TVF YÖNETİMİ İÇİNDE SATIŞA KARŞI ÇIKANLAR DA VAR

Kaynaklar TVF Yönetim Kurulu’nun henüz resmi bir karar almadığını belirtirken kaynaklardan biri potansiyel yatırımcılarla resmi olmayan görüşmeler yapıldığını ancak Turkcell’in stratejik bir varlık olarak görülmesi sebebiyle TVF Yönetim Kurulu içinde satışa yönelik muhalefet olduğunu söyledi.

SON SÖZ ERDOĞAN'IN

Bu konuda nihai kararın Cumhurbaşkanı ve fonun Yönetim Kurulu Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.

ARAP YARIMADASI VE AZERBAYCAN'DAN YATIRIMCILAR İLGİLENİYOR

Arap Yarımadası ve Azerbaycan’dan yatırımcılar Turkcell’den hisse alımı için ilgi gösteriyor.

Bazı kaynaklar TVF’nin en az bir yatırım bankasıyla görüştüğünü, ancak resmi bir yetkinlendirme yapmadığını belirtti.

TVF ve Turkcell konuya ilişkin yorum yapmadı.

VARLIK FONU 2020'DE TURKCELL'DEN HİSSE ALMIŞTI

TVF’nin 2020’de Turkcell hisselerini satın almasının ardından Turkcell hisseleri dolar cinsi %50’den fazla yükseliş kaydetti ve şirketin piyasa değeri 7,3 milyar dolara ulaştı.

TVF’nin Turkcell’in kontrolünü devralmasıyla şirketin büyüme planları ve temettü ödemeleri üzerine süren tartışmalar da son bulmuştu. O dönemdeki anlaşmayla birlikte TVF, Turkcell’in en büyük hissedarı olmuş, %15’lik imtiyazlı hisseyle yönetim kurulu kontrolünü sağlamıştı.

TVF dokuz kişilik Turkcell Yönetim Kurulu’na beş isim atama hakkına sahip durumda.
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