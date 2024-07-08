Samanyolu Haber /Gündem / Solda SHP tartışması alevlendi: Kılıçdaroğlu mu kurdurdu? /08 Temmuz 2024 23:35

Solda SHP tartışması alevlendi: Kılıçdaroğlu mu kurdurdu?

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) yeniden siyaset sahnesine döndü. Siyaset kulislerinde partiyi CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurdurduğu iddiaları ileri sürüldü.

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Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 28 Haziran 2024 tarihiyle itibarıyla yeniden kuruldu. Karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sitesinde yayınlandı.

Yeni kurulan SHP'nin adresi, Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak bildirildi.

'KILIÇDAROĞLU' İDDİASINA RET

Kurucu isimleri belli olmayan parti, CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilişkilendirildi. Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın isimler partiyle herhangi bir bağlantılarının olmadıklarını belirtti.

Sözcü'nün haberine göre CHP’li isimler, Kılıçdaroğlu’nun yeni parti kurduğu iddiasını 'Deli saçması' olarak nitelendirdi.

KARAYALÇIN "DOĞRU BULMAM" DEMİŞTİ

SHP'nin kurumsal kimliği 1995'te Murat Karayalçın'ın liderliğinde feshedilmiş, parti CHP'ye katılmıştı. 2002'de Karayalçın, partiyi tekrar kurup CHP'de Deniz Baykal muhaliflerini bir araya getirmişti. Karayalçın, SHP'den ayrılıp CHP'den 2009'da Ankara Büyükşehir adayı olmuş ve genel başkanlık görevini Hüseyin Ergün devralmıştı. Ergün, partiyi 2010'da Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) birleştirmişti. SHP, böylece üçüncü kez kurulmuş oldu.

Mayıs 2023 seçimleri sonrasında CHP'de yaşanan değişim tartışmaları, SHP'nin yeniden kurulacağı iddiasını gündeme getirmişti. Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ise konuyla ilgili olarak, "Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam" demişt

 
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