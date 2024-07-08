Solda SHP tartışması alevlendi: Kılıçdaroğlu mu kurdurdu?

'KILIÇDAROĞLU' İDDİASINA RET

Kurucu isimleri belli olmayan parti, CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilişkilendirildi. Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın isimler partiyle herhangi bir bağlantılarının olmadıklarını belirtti.





SHP'nin kurumsal kimliği 1995'te Murat Karayalçın'ın liderliğinde feshedilmiş, parti CHP'ye katılmıştı. 2002'de Karayalçın, partiyi tekrar kurup CHP'de Deniz Baykal muhaliflerini bir araya getirmişti. Karayalçın, SHP'den ayrılıp CHP'den 2009'da Ankara Büyükşehir adayı olmuş ve genel başkanlık görevini Hüseyin Ergün devralmıştı. Ergün, partiyi 2010'da Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) birleştirmişti. SHP, böylece üçüncü kez kurulmuş oldu.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 28 Haziran 2024 tarihiyle itibarıyla yeniden kuruldu. Karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sitesinde yayınlandı.Yeni kurulan SHP'nin adresi, Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak bildirildi.Sözcü'nün haberine göre CHP’li isimler, Kılıçdaroğlu’nun yeni parti kurduğu iddiasını 'Deli saçması' olarak nitelendirdi.Mayıs 2023 seçimleri sonrasında CHP'de yaşanan değişim tartışmaları, SHP'nin yeniden kurulacağı iddiasını gündeme getirmişti. Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ise konuyla ilgili olarak, "Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam" demişt