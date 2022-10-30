"Moskova'yı alarma geçirdi"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Rusya'nın batı komşularıyla yaşadığı gerginlik de zaman zaman artıyor.





Bu duruma değinen bir açıklamada bulunduğu ifade ediken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'nin bazı nükleer silahlarının Polonya tarafıdnan bu ülkede konuşlandırılmasının istendiği yönündeki iddiayı gündeme taşıdığı aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sergey Lavrov, Polonya'nın ABD'ye ait nükleer bombaları ülkeye konuşlandırma girişimlerine yönelik açıklamaların Moskova'yı alarma geçirdiğini söyledi.Lavrov, "Varşova yönetimi, Amerikalıların nükleer bombalarını Polonya'ya yerleştirmeleri için bir 'aday' olmak istiyor. Bu durum çok rahatsız edici" diye konuştu.Lavrov, Batılı siyasetçilerin nükleer silahlar konusunda sorumsuzca davranmaya çalıştığını söyledi.Lavrov, "Avrupa'da nükleer silahlar konusuyla oldukça sorumsuz bir şekilde 'oynamaya' çalışan figürler ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.