Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Amerikalı rock grubunun davulcusu Darren Henley hayatını kaybetti /30 Ekim 2022 17:20

Ünlü Amerikalı rock grubunun davulcusu Darren Henley hayatını kaybetti

Amerikalı rock grupları Red Hot Chili Peppers ve Dead Kennedys'ın davulcusu Darren Henley'in hayatını kaybettiği açıklandı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ünlü Amerikalı rock grupları Red Hot Chili Peppers ve Dead Kennedys'ın davulcusu Darren Henley (D. H. Peligro) 63 yaşında hayatını kaybetti.

Darren Henley, Los Angeles'taki evinde "kazara düşmesi sonucu kafasına aldığı travma" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Henley, 1988'de Red Hot Chilli Peppers ile kısa bir süre çalışmıştı, ancak en çok The Dead Kennedys grubunun bir üyesi olarak tanınıyordu.

Darren Henley'in ölümünü The Dead Kennedys duyurdu.

The Dead Kennedys, "Dead Kennedys'in davulcusu D.H. Peligro (Darren Henley) dün, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde vefat etti. Kazara düşme sonucu başına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybetti. Düşünceleriniz ve teselli edici sözleriniz için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü Amerikalı rock grubunun davulcusu Darren Henley... Sonraki Haber >>

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:35:24