Ünlü Amerikalı rock grubunun davulcusu Darren Henley hayatını kaybetti

ünlü Amerikalı rock grupları Red Hot Chili Peppers ve Dead Kennedys'ın davulcusu Darren Henley (D. H. Peligro) 63 yaşında hayatını kaybetti.Darren Henley, Los Angeles'taki evinde "kazara düşmesi sonucu kafasına aldığı travma" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.Henley, 1988'de Red Hot Chilli Peppers ile kısa bir süre çalışmıştı, ancak en çok The Dead Kennedys grubunun bir üyesi olarak tanınıyordu.Darren Henley'in ölümünü The Dead Kennedys duyurdu.The Dead Kennedys, "Dead Kennedys'in davulcusu D.H. Peligro (Darren Henley) dün, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde vefat etti. Kazara düşme sonucu başına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybetti. Düşünceleriniz ve teselli edici sözleriniz için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.