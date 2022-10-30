Perakende Yasası'nda değişiklik talebi

Zincir marketlerde teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, hırdavat malzemeleri gibi 70-80 meslek grubunun faaliyet alanına giren ürünlerin satıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in bu duruma tepki gösterdiği ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın korunması için Perakende Yasası’nda değişiklik yapılması çağrısında bulunarak, “Haksız rekabet önlenerek piyasadaki aktör sayısının artması gerekiyor” ifadesini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın korunması için Perakende Yasası’nda değişiklik yapılması çağrısında bulunarak, “Haksız rekabet önlenerek piyasadaki aktör sayısının artması gerekiyor” ifadesini kullandı.





Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın büyük işletmelerle mücadelesinin sürdüğünü bildirdi.Piyasada fiyat istikrarının sağlanabilmesi ve esnafın korunması için Perakende Yasası’nda değişiklik yapılmasını isteyen Palandöken, “Haksız rekabet önlenerek piyasadaki aktör sayısının artması gerekiyor. Esnafımızla tüketicilerin korunması ve istihdamın farklı hale gelebilmesi için küçük işletmelerin desteklenmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.Palandöken, zincir marketlerde teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, hırdavat malzemeleri gibi 70-80 meslek grubunun faaliyet alanına giren ürünlerin satıldığını, bunun da piyasada haksız rekabet ortamı oluşturduğunu belirterek, söz konusu marketlerin yazın plaj ürünleri, kışın kış lastiği, antifriz ve cam suyu, eğitim sezonunda kırtasiye ürünleri ve kurbanlığa kadar her şeyi sattıklarına dikkat çekti.