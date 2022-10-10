Motorin yeni haftaya da zamla başlıyor





İSTANBUL

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi.Petrolün yükselmesiyle 3 haftalık sessizliğini bozan akaryakıt fiyatları geçen hafta içi üst üste 3 kez zamlandı. Çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Perşembe ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş arttı.Son olarak önceki motorin grubunda 1,53 TL fiyat artışı yaşandı. Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. Zamla birlikte motorin litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artacak. Böylece motorin fiyatları 5,41 lira zamlanmış olacak. Benzin fiyatı ise değişmeyecek.Motorin litre fiyatı 27,15 TLBenzin litre fiyatı 20,60 TLLPG litre fiyatı 11,35 TLMotorin litre fiyatı 27.20 TLBenzin litre fiyatı 20.74 TLLPG litre fiyatı 11,04 TLMotorin litre fiyatı 27,23 TLBenzin litre fiyatı 20,72 TLLPG litre fiyatı 11,04 TL