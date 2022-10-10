Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorin yeni haftaya da zamla başlıyor /10 Ekim 2022 11:05

Motorin yeni haftaya da zamla başlıyor

Geçtiğimiz hafta motorine yapılan 4,03 TL'lik 3 zammın ardından yeni hafta da zam ile başlıyor. Petrol fiyatlarının hızlı yükselişlerine devam etmesi akaryakıt fiyatlarını da yukarı itiyor.

SHABER3.COM

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi.

Petrolün yükselmesiyle 3 haftalık sessizliğini bozan akaryakıt fiyatları geçen hafta içi üst üste 3 kez zamlandı. Çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Perşembe ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş arttı.

Son olarak önceki motorin grubunda 1,53 TL fiyat artışı yaşandı. Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. Zamla birlikte motorin litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artacak. Böylece motorin fiyatları 5,41 lira zamlanmış olacak. Benzin fiyatı ise değişmeyecek.

İŞTE 10 EKİM 2022 BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 27,15 TL
Benzin litre fiyatı 20,60  TL
LPG litre fiyatı 11,35 TL

ANKARA
Motorin litre fiyatı 27.20 TL
Benzin litre fiyatı 20.74 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL

İZMİR
Motorin litre fiyatı 27,23 TL
Benzin litre fiyatı 20,72 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Motorin yeni haftaya da zamla başlıyor Sonraki Haber >>

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklamsı

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklamsı

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama

İran Devlet Televizyonu hacklendi

İran Devlet Televizyonu hacklendi

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

Reha Yeprem ile Ümide Yolculuk'ta 'Bir teröristin portresi': Sevim Hanım!

Reha Yeprem ile Ümide Yolculuk'ta 'Bir teröristin portresi': Sevim Hanım!

AKP'li vatandaştan dumur eden sokak röportajı

AKP'li vatandaştan dumur eden sokak röportajı

AKP’li meclis üyesinin uyuşturucu tarlası ortaya çıkarıldı

AKP’li meclis üyesinin uyuşturucu tarlası ortaya çıkarıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:44