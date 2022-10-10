Motorin yeni haftaya da zamla başlıyor

Petrolün yükselmesiyle 3 haftalık sessizliğini bozan akaryakıt fiyatları geçen hafta içi üst üste 3 kez zamlandı. Çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Perşembe ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş arttı.
Son olarak önceki motorin grubunda 1,53 TL fiyat artışı yaşandı. Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. Zamla birlikte motorin litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artacak. Böylece motorin fiyatları 5,41 lira zamlanmış olacak. Benzin fiyatı ise değişmeyecek.
İŞTE 10 EKİM 2022 BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İSTANBULMotorin litre fiyatı 27,15 TL
Benzin litre fiyatı 20,60 TL
LPG litre fiyatı 11,35 TL
ANKARA
Motorin litre fiyatı 27.20 TL
Benzin litre fiyatı 20.74 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL
İZMİR
Motorin litre fiyatı 27,23 TL
Benzin litre fiyatı 20,72 TL
LPG litre fiyatı 11,04 TL