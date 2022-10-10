Kiev'in merkezinde art arda üç patlama, Kırım köprüsüne misilleme mi?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde hava alarm sirenlerinin çalmasının ardından üç yüksek sesli patlama duyuldu. AFP muhabiri, şehir merkezinde çok sayıda ambulansın olay yerine doğru gittiğini bildirdi.Sosyal medyada paylaşılan videolarda şehrin çeşitli yerlerinde birkaç büyük siyah duman bulutu görülüyor.Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra." ifadelerine yer verdi.Patlamalardan birinin Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.Diğer patlamanın ise Kiev Üniversitesi yakınında gerçekleştiğini duyurdu. Associated Press’e (AP), patlamaların füze saldırısı sonucu meydana gelmiş olma ihtimali olduğunu bildirdi.Bu arada Ukrayna basını Kiev dışında Dinyeper ve batıdaki Lviv kentlerinde de patlamalar meydana geldiğini duyurdu.Ukrayna savaşında son olarak çatışmalar Zaporizhzhia bölgesi de içinde olmak üzere Kırım’ın kuzeyindeki Zaporizhzhia bölgesinde yoğunlaştı.Moskova’nın daha önce ilhak ettiği Kırım’a bağlayan büyük köprünün önemli ölçüde hasar görmesine yol açan patlamaların ardından Rusların bu bölgedeki saldırıları artmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, köprüye yönelik bombalı saldırıyı Ukrayna gizli servisini düzenlediği “bir terör saldırısı” olarak nitelemişti.