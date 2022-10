Zelenzki'nin danışmanı: Kırım'daki köprü 'başlangıç'

B?akanlığın Twitter hesabından "Ukrayna'a ait Kırım'daki Rus gücünün iki sembolü batırıldı. Sırada ne var?" denildi.













Rus devlet medyası yoldaki patlamanın daha sonra köprünün demiryolu kısmındaki petrol taşıyan vagonlarda yangına yol açtığını bildirdi.Olay yerinden gelen görüntülerde, bir trenin yandığı, karayolu geçişinde de hasar oluştuğu görülüyor.U?krayna lideri Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak köprüdeki hasarı "başlangıç" diye tanımladı ancak doğrudan Ukrayna'nın sorumlu olduğunu söylemedi.Podolyak Twitter'daki paylaşımında "Yasadışı her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya işgal ettiği her yerden sürülmeli" dedi.B?u arada Ukrayna Savunma Bakanlığı da, köprüdeki patlamayı, Rus gemisi Moskva'nın Nisan ayında batırılmasıyla kıyasladı.Ukraynalılar Kerç Boğazı'ndaki köprüden nefret ediyor. Yangının özellikle Rusya lideri Vladimir Putin'in 70'inci doğumgününden bir gün sonra çıkması Ukrayna sosyal medyasında sevinçle karşılandı.Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov patlamadan "nihayet kanlı ellerini Kırım köprüsüne uzatmayı başaran Ukraynalı vandalları" sorumlu tuttu.Konstantinov ayrıca "köprüdeki hasarın çok ciddi olmadığını ve hızla giderileceğini" belirtti.K?remlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un da, Putin'in köprüdeki "acil durum" konusunda bilgilendirildiğini ve bir soruşturma talimatı verdiğini aktardı.bölgedeki Rus gücünün sembollerinden biri olarak görülüyor.Kırım 2014’te Rusya tarafından ilhak edilmişti ve şu anda Kerç Köprüsünü Ukrayna’ya askeri malzeme taşımak için kullanıyor.Rus devlet medyası köprüdeki trafiğin durduğunu bildirdi.