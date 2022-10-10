Samanyolu Haber /Spor / Ronaldo’dan ‘tarihi’ gol /10 Ekim 2022 11:15

Ronaldo’dan ‘tarihi’ gol

İngiltere Premier Lig’de Manchester United, deplasmanda Everton’u 2-1 mağlup etti. Takımını galibiyete taşıyan Cristiano Ronaldo, 700. golüne ulaştı.

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Goodison Park Stadı’ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi’nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony’nin golü ile beraberliği yakaladı.

29. dakikada Anthony Martial’ın sakatlığı sonrası oyuna giren Cristiano Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golüne ulaştı.

Portekizli yıldız Real Madrid’de 450, Manchester United’da 144, Juventus’ta 101 ve Sporting’de 5 gol attı.

Bu sonuçla Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.
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