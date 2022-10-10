Ronaldo’dan ‘tarihi’ gol

Goodison Park Stadı’ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi’nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony’nin golü ile beraberliği yakaladı.



29. dakikada Anthony Martial’ın sakatlığı sonrası oyuna giren Cristiano Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golüne ulaştı.



Portekizli yıldız Real Madrid’de 450, Manchester United’da 144, Juventus’ta 101 ve Sporting’de 5 gol attı.



Bu sonuçla Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.