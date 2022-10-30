Samanyolu Haber /Gündem / MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması /30 Ekim 2022 21:07

MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması

Rusya'nın 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekilmesi sonrasında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) cephesinden yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ortaklığında varılan 'Tahıl Koridoru' anlaşması bozuldu.

Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'dan tahıl yüklü gemi çıkışlarının durduğu belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rus personel halen merkezdedir. Bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır. Sorunun çözümü ve tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi için Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir.

Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin ve mekanizmanın devamını olumsuz etkileyecek her türlü provokasyondan uzak durulmasının önemi hatırlatılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."
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