Muhalefet yazı meydanlarda geçirecek





Erken seçim beklentisini sürdüren ve bu yöndeki çağrılarını yineleyen muhalefet partileri, siyasete verilen bayram arasının ardından yoğun bir döneme hazırlanıyor. CHP, yaz boyunca her hafta bir ilde düzenleyeceği grup toplantılarına muhtarları da davet edecek. HDP de “demokrasi ittifakı” için kanaat önderleriyle buluşmalar düzenleyecek. Saadet Partisi, vatandaşa “bin hatip”le ulaşmayı öngörürken, DEVA ve Gelecek partileri de yaz programına Karadeniz turuyla başlayacak. Demokrat Parti ise, il kongrelerini mitinge dönüştürmeyi planlıyor. İYİ Parti de 922 ilçe ziyaretini tamamlamayı hedefleyecek.





“Tatilleri iptal edin” talimatı





Muhalefet partileri, yaz aylarına ilişkin programlarının çerçevesini çizerken ana muhalefet partisi CHP, bayram tatilinin ardından yaz dönemi boyunca il teşkilatlarının yanı sıra milletvekillerinin de içerisinde olduğu yoğun bir program planladı.





Demokrat Parti, miting programını belirleyecek





Demokrat Parti de yaz dönemi miting programlarının detaylarını Salı günü düzenleyeceği toplantı ile belirleyecek. Genel Başkan Gültekin Uysal’ın vatandaşa sesleneceği mitinglerin bölge mitingi şeklinde organize edilmesi planlanıyor. Ağustos ayı başından itibaren başlayacak mitinglerin yanı sıra Demokrat Parti’de 15 genel başkan yardımcısı da yaz dönemi boyunca sahada olacak. Başkan yardımcıları, başkanlık divanı üyeleri ile birlikte görevlendirildikleri illerde vatandaş, esnaf ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Demokrat Parti aynı zamanda 17 Temmuz’da Düzce ve 28 Temmuz’da Muğla’da yapılacak kongreleri de miting havasında düzenlemeyi hedefliyor.





Akşener’in hedefi 922 ilçe





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir süredir devam ettirdiği yoğun programını yaz ayları boyunca da sürdürecek. Akşener, 2020 yılının başında başladığı il ve ilçe ziyaretleri kapsamında 81 il turunu yakın zamanda tamamlamıştı. İkinci turuna devam eden Akşener’in seçime kadar olan dönemde 922 ilçeyi ziyaret etme hedefi bulunuyor. Akşener, ziyaretler kapsamında her hafta en az üç şehirde vatandaşla buluşmayı hedefliyor.