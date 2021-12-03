Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce'den dikkat çeken Abdullah Gül iddiası /03 Aralık 2021 00:04

Muharrem İnce'den dikkat çeken Abdullah Gül iddiası

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olabileceğini iddia eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Haber Global yayınında "Ben anlaşacaklarını düşünüyorum Sayın Gül üzerinde, bekliyorum ben de duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Abdullah Gül olacağını duyduğunu açıkladı.

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Haber Global yayınında, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski partisi CHP tarafından bir önceki seçimde cumhurbaşkanı adayı gösterilen İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemde Abdullah Gül'ü aday göstermek istediğini ifade etti.

'Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum'

Millet İttifakı'nın diğer paydaşları tarafından Kılıçdaroğlu'nun talebinin kabul görmediğini ve kendisinin aday gösterildiğini ifade eden İnce, "Meral Hanım ve ben bastırdığımız için vazgeçtiler projeden. Yoksa adayları Gül'dü. Ben anlaşacaklarını düşünüyorum Sayın Gül üzerinde, bekliyorum ben de duyuyorum." dedi.
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