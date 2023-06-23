TCMB’nin dün politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15’e çıkardı ancak faiz artışı Reuters anketindeki yüzde 21 beklentisinin bile oldukça altında kaldı. Bu süreç Erkan’ın enflasyonla agresif bir şekilde mücadele etmek için sınırlı alanı olduğu konusunda bazı endişelere yol açtı.





Ancak analistler, dünkü faiz kararının Erkan ve Şimşek’in ekonomide bakış açısının değiştiğini kanıtlamak için daha da çok çalışması gerekeceğine işaret ettiğini söylediler.





Yabancı yatırımcıların elindeki Türk devlet tahvilleri 16 Haziran ile biten haftada 16.2 milyon dolar daha düştü.





Şimşek öngörülebilir, piyasaya dayalı ekonomi politikaları ve enflasyon hedeflemesi modelinin sermaye girişlerini sağlayacağı sözü verdi.





Kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings’in direktör yardımcısı ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in ülke analisti de faiz artışının olumlu olduğunu ifade etti ancak asıl sorunun, Erdoğan’ın Erkan’ın sürekli faiz artışı yapmasına izin verip vermeyeceği olduğuna dikkat çektiler.





Sözcü'de yer alan habere göre Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinin yüzde 15’e artırmasını yeterli bulmayan yabancı yatırımcılar uzak durdukları Türkiye piyasalarına yönelik yeni fon girişi olasılığının da bu kararla bir süre daha beklemeye geçeceğini belirtiyorlar.Hafize Gaye Erkan’ın başkan olarak atanması TCMB’nin yıllarca süregelen alışılmışın dışında politikalarını mümkün olan en kısa sürede sona erdireceği ve bunun için faizlerin hızla artıracağı yönündeki beklentileri kuvvetlendirmişti.Abrdn’de gelişmekte olan piyasalar yatırım direktörü Viktor Szabo, “İşlerini ciddiye aldıklarını göstermek için mükemmel bir fırsatı kaçırdılar. Politik sınırları olduğu için veya bankacılık sistemi için endişe etseler de, bu iyi değil. Harika bir mesaj değil” dedi.Kendini yüksek faiz düşmanı olarak nitelendiren ve mayıs ayındaki seçimlerde yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek enflasyona rağmen faiz indirimleri uygularken bu sistemde kredi ve döviz başta olmak üzere kamu kontrollü bir yapı kullanıldı.TCMB rezervlerinin tükenmesi ve yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasından çıktığı bir ortamda, Erkan’ın TCMB başkanı, yatırımcı dostu Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye bakanı olarak atanması, bu politikaların bazılarını sona erdirmek için hızlı adımlar atılacağı beklentilerini kuvvetlendirmişti.VanEck’te gelişmekte olan piyasa tahvillerinin portföy yöneticisi Eric Fine, “Artık daha az güvenilir görünüyorlar. Faizleri, rezervleri kullanarak kur müdahalelerine olan ihtiyacı önleyen bir seviyeye kadar çıkarmaları gerekiyor” dedi.TCMB’nin faiz kararından bu yana, dolar/TL yeni rekor seviyeye çıkarken, TL dolar karşısında yılın başından bu yana yüzde 27.3 değer kaybetti. Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri baskı altında kaldı.Societe Generale baş stratejisti Marek Drimal, ise mevcut ekonomik koşulların uzun vadeli yatırımcılar için yeterli olmadığını söyledi.Drimal dahil pek çok analist Şimşek’in faiz artışı da dahil ekonomik kararların kademeli alınacağına dair görüşlerini bir çok kez söylediğinin de farkındalar.William Blair’de gelişmekte olan piyasa birimi başkanı Dan Wood, “Yatırımcılarının hayal kırıklığının yatıştırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi ve TCMB’nin enflasyon düşene kadar faizleri artırmaya devam edeceğinin sinyalini verdiğini de ifade etti.Wood, “Daha ortodoks bir ekonomi politikasına dönüş sinyalinin verilmesi olumlu” dedi.Neuberger Berman’ın portföy yöneticisi Kaan Nazlı, “Yatırımcıların henüz havlu atacağını düşünmüyorum çünkü önümüzdeki aylarda daha fazlasının yapılacağına dair hala umut olduğunu düşünüyorum” dedi.Nazlı “Piyasa çok temkinli, bu nedenle güveni yeniden tesis etmek uzun zaman alacak. Yüksek miktarda ve daha uzun vadeli fon girişleri yapılması için uzun bir süre sıkı para politikasını sürdürmeniz gerektiğini düşünüyorum” dedi.