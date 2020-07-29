Mumbai'de yoksulların yarısından fazlası Korona'ya yakalandı

Antikor araştırmasının sonuçları, yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'da Koronavirüs vak'alarının sayısının gerçekte çok daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.



Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü üçüncü ülke. Hindistan'ın açıkladığı vak'a sayısı 1 milyon 533 bin, ölü sayısı ise 34 bin 240.

ANTİKOR TESTİ

Mumbai Belediyesi'nin araştırması kapsamında 6 bin 936 kişiye antikor testi yapıldı. Test yapılan kişiler rastgele seçildi. Yoksul mahalle sakinlerinin yüzde 57'sinin testleri pozitif çıktı. Şehrin diğer mahallelerinde ikamet edenlerin ise yüzde 16'sının kanlarında antikor bulundu.

Şimdiye kadar sadece 110 bin vak'anın rapor edildiği Mumbai'de 6 bin kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Temmuz başında hükûmet tarafından başşehir Delhi'de yaptırılan bir araştırma, şehir nüfusunun yaklaşık dörtte birinin Koronavirüs'e maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Testlerde sayıların bu kadar yüksek çıkması, büyük ölçüde yoksul mahallelerde insanların iç içe yaşamaları ve çoğunda tuvaletlerin ortak kullanılmasıyla açıklanıyor.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA MI ULAŞILDI?





Mumbai'de dün sadece 717 yeni vak'a rapor edildi. Bu son üç aydaki en düşük sayı. Vak'a sayısındaki düşüş şehirde sürü bağışıklığına yaklaşılması ihtimaline de işaret ediyor.





Uzmanlar, bu bölgelerde Koronavirüs'ten ölüm oranının 1.000'de 1 ile 2 binde 1 arasında olduğunu söylüyor.





Tata Araştırma Enstitüsü'nden, "Enfeksiyonda bağışıklığın ne kadar devam ettiğini henüz bilmiyoruz. Bunu ancak testleri yineledikten sonra görebileceğiz." dedi.





Aynı bölgede gelecek ay da antikor testlerinin yapılması planlanıyor.