Münih'te aşırı sağcılığa karşı gösteri

AfD oylarını artırdı

Bavyera'da yapılacak eyalet seçimleri öncesinde Bild gazetesi tarafından yaptırılan kamuoyu anketi, AfD'nin 2018'e göre oylarını arttırdığını ortaya koyuyor. Yaklaşık 9,5 milyon seçmenin bulunduğu eyalette AfD'nin oy oranının yüzde 14 olduğu tahmin ediliyor. Eyalette 2018 yılında yapılan seçimlerde ise AfD'nin oy oranı yüzde 10,2 olmuştu.