Murat Kurum fazla iddialı olamadı: Anketlerde öndeymiş

AKP ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Murat Kurum, yaptıkları anketlerde 1,5 - 2 puan öne geçtiklerini öne sürdü.





"En güzel anketi sahada görüyoruz" diyen Kurum, 8 Şubat'ta da yarışa geriden başladıklarını ve son anketlerde 1,4 puan öne geçtiklerini ifade etmişti.





TV24 canlı yayınında konuşan Murat Kurum, CHP ve DEM Parti'nin İstanbul'da ittifak yaptıklarını ve Kandil'den talimat aldıklarını da öne sürdü:







"Bunu biliyoruz, saklamalarına gerek yok. Adına başka bir isim koymalarına da gerek yok. Aleni olarak gidip deyin; ‘Biz burada ittifak yapıyoruz.’ Bunu da diyemiyorsunuz, neden? Niye çekindiğiniz bir ittifakı yapıyorsunuz? Dolayısıyla bunlar aynı söylemlerle, Kandil’den bir talimat alıyorlar. O talimat çerçevesinde oradaki ittifak tarif ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kandil bunlara ne yapması gerektiğini tarif ediyor ve bunlar da ona uyuyor."