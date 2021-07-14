Musk'la rekabet için Facebook'tan ekip transfer etti

Anlaşma, Amazon’un dünya çapında yüksek hızlı geniş bant internet sunabilen Dünya yörüngeli (LEO) uyduları geliştirme konusundaki 10 milyar dolarlık yatırımının bir parçası.







The Information’ın haberine göre; Amazon’un mevcut 500 kişilik operasyonuna Nisan ayında katılan Facebook ekibi, fizikçilerin yanı sıra havacılık ve kablosuz sistemler üzerinde çalışma deneyimine sahip donanım ve yazılım mühendislerine de sahip.





Facebook Insider’a verdiği demeçte, anlaşmasının ekip tarafından geliştirilen bazı fikri mülkiyetlerin yanı sıra ekipman ve tesisleri içerdiğini de söyledi.





Amazon, OneWeb’e ek olarak Elon Musk’ın SpaceX ve Starlink ağı da dahil olmak üzere diğer uydu internet şirketleriyle ve Avrupa merkezli Eutelsat ile rekabet etmeye çalışıyor.





Facebook’un 2015’te başlayan uydu tabanlı internet teknolojisi konusundaki araştırma çalışmaları ise birçok engelle karşılaştı. Sosyal medya platformunun Insider’a yaptığı açıklamada; Facebook’un Eutelsat gibi ortak şirketlerle çalışmaya ve internet erişimini genişletmek için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği belirtildi.



