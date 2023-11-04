Samanyolu Haber /Spor / Muslera’nın sakatlığıyla ilgili ilk açıklama /04 Kasım 2023 14:33

Muslera’nın sakatlığıyla ilgili ilk açıklama

Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan ve stattan kolu askıda ayrılan Fernando Muslera’nın sakatlığı hakkında ilk açıklama Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce'den geldi.

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Süper Lig'de dün deplasmanda takımının Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın durumu hakkında ilk açıklama geldi.

DİRSEĞİNDE ÇIKIK OLUŞTU

Muslera’nın dirseğinde bir çıkık oluştuğunu söyleyen Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, “Muslera'nın dirseğinde darbeye bağlı olarak bir çıkık oluştu. Saha içinde yerine oturttuk. Yarınki tetkiklerde bununla eşlik eden bir şey oldu mu bakacağız. Bazen yerine oturması yeterli olur, bazen de küçük bir kırıkla beraberse iş uzar. Yarın daha net bir şey söyleyeceğiz” dedi.

ASIL SONUÇ MR'DAN SONRA

MR sonuçlarının ardından daha net bilgi verebileceklerini belirten İnce, şunları söyledi:

"Çekeceğimiz MR'da, çıkığa eşlik eden başka bir durum var mı ona bakacağız. Eşlik eden bir tablo belirlersek bunun ne kadar zaman alacağını da belirteceğiz. Bazen bu durum çok rahat atlatılabilir, yerine oturması yeterli olabilir. Bazen de Allah korusun, küçük kırıkla beraberse bu çıkık, iş uzar. Bu nedenle yarın daha net bir şey söyleyeceğiz."

Muslera, maçın 57’nci dakikasında ceza sahası içerisinde Fall ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
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