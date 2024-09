Müslüman Kültürü Programı 2

Berlin’de 28 Eylül -6 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Müslüman Kültürü Programı, “4. Muslimische Kulturworche Berlin” ile ilgili bilgiler aktarmaya devam edeceğim bu yazıda. Arkadaşımız Süleyman Bağ’ın bu programa dair ifade ettiği hususlar şu şekilde:



Manevi Mekanlar (Sergi)



Bu sergide, Endonezyalı sanatçı Askanadi, sanatıyla ilgili olarak manevi yansımalar, İslami meditasyon (tefekkür) ve toplumsal konulardan aldığı ilhamı bizlere sunuyor. Bununla birlikte, ifade, duygu ve düşüncelerin basit formlarla nasıl görselleştirilebileceği sorusuna sanatsal bir meydan okuma getiriyor. Formların sembolizmi, dini olsun ya da olmasın, herkese hitap edebilir. Renk, form, çizgi, alan ve bunların tekrarı, manevi derinliği görselleştirmek için sadelik içerisinde kullanılıyor.



Şiir atölyesi Slam - Poetry Slam Atölyesi



Bu Poetry Slam atölyesinde, Müslüman topluluktan gençler, Poetry Slam’in temellerini öğrenerek yazma ve performans becerilerini geliştiriyor. Etkileşimli egzersizler ve grup çalışmalarıyla yaratıcılık teşvik edilirken, performans ve sunum yöntemleri de öğretiliyor. Atölye, katılımcıların kendi metinlerini yazmalarını ve güvenli bir ortamda kendilerini denemelerini sağlayarak onları güçlendirmeyi hedefliyor. Poetry Slam dünyasına dalın, temelleri öğrenin ve yaratıcı yazma ile etkileyici performans becerilerini geliştirin.



Karanfilli Elma – Sêva Mêxekrêj



Bir Aşk Metaforu



Birçoğumuz, Karl May’in "Vahşi Kürdistan'da" adlı eserinden Kürdistan'ı tanıyoruz. Berlin'de on binlerce Kürt yaşıyor olmasına rağmen, bu halkın trajik tarihini, dilini ve kültürünü yansıtan alanlar oldukça sınırlı. Karanfilli elma (Sêva Mêxekrêj) hikayesi, Kürt bölgelerinde bazen pazarlarda, bazen ise insanların evlerinin sakin köşelerinde anlatılır ve süs eşyası olarak karşımıza çıkar. Hoş kokusu ve güzel görünümüyle, bu karanfillerle kaplı elma, aşkı, dostluğu, barışı ve içtenliği simgeler.



30 Ekim’deki Açılış Programı hakkında özet bilgi



Dünyanın Ritimleri – Açılış Etkinliği



MKW Berlin’in açılış etkinliği her yıl büyük bir ilgiyle beklenir. Sadece Kültür Senatörü Joe Chialo’nun açılış konuşmasını yapmasından değil, aynı zamanda bu çeşitli akşam programında sanatsal ve müzikal diyalogun zirveye ulaşmasından dolayı. Müslüman din filozofu Milad Karimi’nin açılış konuşmasının ardından, bu akşam Müslüman dünyasından farklı müzik türlerini deneyimleyeceksiniz. Bu gece, size Kuzey Afrika’dan Mezopotamya’ya ve Ön Asya’ya kadar uzanan zengin ve çeşitli müzikal mirasa bir bakış sunacak.



Convivencia in Cordoba – I



Avrupa'nın Müslüman Tarihi Üzerine Atölyeler



Avrupa’nın büyüleyici tarihine dalın ve bizi şekillendiren Müslüman mirası keşfedin! İki paralel atölyede, Endülüs ve Osmanlı İmparatorluğu'nu inceleyerek bu dönemlerin kültürel zirvelerini keşfedeceğiz. Tarihi anlatıların üzerindeki güç, kendi kimliğimiz ve günümüz Almanya’sında çeşitlilikle nasıl başa çıkıldığı üzerine sorular soracağız. Gençler ve genç yetişkinler için düzenlenen bu atölyeler, geleneksel anlatıları sorgulayıp, barışçıl, dinler arası ve kültürler arası birlikte yaşamdan bahsediyor. Ardından, katılımcılara ortaya atılan sorularla ilgili kendi yaratıcı çalışmalarını yapmaları için bir alan sunulacak.



Kur'an Okuma Estetiği



Mekke ve Medine'de vahyedilen, Kahire'de okunan ve İstanbul'da güzel yazıyla yazılan Kur'an, Arap edebiyat tarihi açısından çok yüksek ve özel bir yere sahiptir. Özellikle Mekki sureler oldukça şiirsel bir nitelik taşır. Mekke ve Medine’nin yanı sıra Kahire ve İstanbul, Kur'an'ın edebi anlamını kavramada özel bir rol oynamaktadır. En ünlü Kur'an okuyucuları, Mustafa İsmail gibi, Mısır'dan çıkmış ve tüm Müslüman dünyasında "Kur'an Okuma Süperstarları" olarak tanınmıştır. İstanbul ise yüzyıllar boyunca hat sanatının başkenti olarak kabul edilmiştir. Hafız Osman gibi ünlü sanatçılar, Arap harflerini muazzam bir güzellik ve mükemmeliyetle kağıda dökmüşlerdir.