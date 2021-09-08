Samanyolu Haber /Politika / Mustafa Destici'den 'sıfırlama' açıklaması geldi /08 Eylül 2021 22:01

Mustafa Destici'den 'sıfırlama' açıklaması geldi

Cumhur İttifakı içinde karara bağlanan ve son olarak yüzde 7 olarak belirlendiği açıklanan seçim barajı konusunda yorum yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Onun için seçim barajı sıfırlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Seçim barajı sıfırlanmalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır" dedi.

BBP lideri Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, koronavirüs salgınının tüm dünyada sürdüğünü belirterek, "Şimdi en son 'Mu' varyantı diye bir varyantla karşı karşıyayız. Günlük vaka sayılarına, ölüm oranlarına baktığımızda istediğimiz, beklediğimiz, özlediğimiz düşüşleri göremiyoruz. Vatandaşlarımızdan aşı karşıtı propagandalara itibar etmemelerini istiyoruz" dedi.

Destici, HDP hakkında açılan kapatma davasına değinerek, "CHP'yi anlıyoruz. İyi Parti'ye ne oluyor? Hiç siz İyi Parti Genel Başkanı'nın ya da üst düzey yöneticilerin ağzından HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu, PKK tarafından kurulduğunu ve bunun için de kapatılması gerektiğini duydunuz mu? Halbuki bize göre bu bir vatan borcudur. Mehmetçik nasıl o dağlarda terörle mücadele ediyor ve şehit oluyorsa biz de siyasi zeminde bu mücadelemizi yapacağız. Eğer PKK bir siyasi parti kurmuşsa bunun kapatılması için hepimiz ortak bir duruş sergileyeceğiz, bu anlamda Anayasa Mahkemesi'nin de elini güçlendireceğiz" diye konuştu.

Destici ayrıca seçim barajı tartışmalarına ilişkin ise, "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Onun için seçim barajı sıfırlanmalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır" ifadesini kullandı. 
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