Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Sarıgül partisini kapatacak mı? Açıklama yaptı /07 Haziran 2023 10:32

Mustafa Sarıgül partisini kapatacak mı? Açıklama yaptı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin kapıtılacağı iddialarına ilişkin 'gündemimizde yok' açıklaması yaptı.

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CHP listesinden Erzincan Milletvekili olarak Meclis'e giren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP'nin kapatılacağına yönelik iddiaları sosyal medyadan yalanladı. 

"KONUYU GÖRÜŞECEKTİR"
Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabındahn yaptığı paylaşımda TDP'nin kapatılacağına yönelik iddialara  ''Gündemimizde yok''  şeklinde cevap verdi.

Mustafa Sarıgül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TDP’nin kapatılması gündemimizde yoktur. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bugün yaptığımız görüşmede demokrasi mücadelesinde birlikte olmanın uygun olacağını belirtmiştir. TDP Parti Meclisi 8 Haziran 2023 Perşembe günü toplanarak konuyu görüşecektir."
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