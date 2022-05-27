Olası bir Rus müdahlesine karşı NATO'ya üye olma talebinde bulunan İsveç ve Finlandiya yönetimlerine Türkiye teröre verilen destek nedeniyle yeşil ışık yakmamıştı. Bu engeli aşmak isteyen Finlandiya heyetleriyle Türkiye arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.Finlandiya Dışişleri Bakanı, NATO'ya üyelik konusunda yaptığı açıklamada, "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor, müzakereler sürecek. Türkiye'nin dile getirdiği konuların çözülebileceğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.ABD dışişleri Antony Blinken da, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi.