Samanyolu Haber /Gündem / "Müzakereler olumlu seyrediyor" /27 Mayıs 2022 23:03

"Müzakereler olumlu seyrediyor"

Moskova yönetiminin sürdürdüğü Ukrayna saldırısı sonrasında İskandinav ülkelerinde de olası bir Rus müdahalesine karşı NATO'ya girme talebi ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin yeşil ışık yakmadığı bu hamle sonrasında Finlandiya heyetleriyle Türkiye arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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Olası bir Rus müdahlesine karşı NATO'ya üye olma talebinde bulunan İsveç ve Finlandiya yönetimlerine Türkiye teröre verilen destek nedeniyle yeşil ışık yakmamıştı. Bu engeli aşmak isteyen Finlandiya heyetleriyle Türkiye arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
 Evrensel'de yer alan habere göre Finlandiya Dışişleri Bakanı, NATO'ya üyelik konusunda yaptığı açıklamada, "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor, müzakereler sürecek. Türkiye'nin dile getirdiği konuların çözülebileceğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD dışişleri Antony Blinken da, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi.
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