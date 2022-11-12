Samanyolu Haber /Dünya / Müzakerelerde Rusya'dan kritik adım /12 Kasım 2022 15:19

Müzakerelerde Rusya'dan kritik adım

Rusya, Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümü için ön koşulsuz müzakerelere açık olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Rusya ve Ukrayna’dan bölgedeki çatışmaları durduracak müzakerelere ilişkin iyimser açıklamalar geliyor.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin ön koşul olmaksızın diyaloğa açık olduğunu söyledi. Ryabkov, “Ön koşul olmaksızın diyaloğa açığız. Daha önce buna hazırdık, Kiev, Batılı küratörlerinin emriyle, genel olarak ilerlemekte olan diyaloğu kesintiye uğrattı, belirli bir belge geliştiriliyordu, şimdi hepsi geçmişte kaldı. Bundan sonra ne olacağı bize bağlı değil” dedi.

RIA Novosti’nin haberinde Ryabkov’a göre, ‘Kiev "ilgili Batılı başkentlerden" bir işaret alırsa diyalog şansı artacak. Benzer bir tutum 8 Kasım'da Rusya Federasyonu'nun bir başka Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko tarafından dile getirildi. Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlaması için herhangi bir ek koşul öne sürmediğini, ana koşulun hala Kiev'in gösterdiği "iyi niyet" olduğunu söyledi.

11 Kasım'da Kremlin, Rus tarafının barış görüşmelerine hazır olduğunu bir kez daha doğruladı, ancak bunun Ukrayna'nın pozisyonu nedeniyle imkansız olduğunu kaydetti. Öte yandan daha önce çıkardıkları yasayla Vladimir Putin ile müzakereleri yasaklayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna tarafının Rusya’ya kapıyı tamamen kapatmadığını söylemişti.
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