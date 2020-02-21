Müze giriş ücretlerine yine zam geldi

Müze ve ören yeri ücretlerine zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 yılı Ekim ayında yüzde 50, 2019 Temmuz ayında ise yüzde 20 zam yaptığı müze ve ören yerleri giriş ücretlerine, 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere bir zam daha yapılmıştı. Yeni düzenlemeye göre en düşük müze bileti ücreti 7 TL’den 10 TL’ye çıkarılmıştı.





Bu zammın ardından 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere müzelere bir zam daha geldi.





İşte açıklanan zamlı müze fiyatları:



