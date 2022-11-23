Samanyolu Haber /Dünya / Müzedeki altın sikkeler çalındı /23 Kasım 2022 17:26

Müzedeki altın sikkeler çalındı

Almanya'nın güneyindeki Manchning kasabasındaki bir müzeden çok sayıda antik altın sikkenin çalınmasının organize bir suç olduğu bildirildi.

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Manchning yakınlarındaki antik bir yerleşim yerinde 1999 yılında yapılan kazılar sırasında keşfedilen 483 altın sikke, kasabadaki yerel Kelt ve Roma Müzesi'nde sergileniyordu.

Bavyera Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanı Markus Blume, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, müzenin önemli güvenlik önlemleriyle korunduğunu belirterek, "organize bir suç vakasıyla” karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Tüm kasabanın telefon ve internet şebekesi devre dışı bırakıldı

Altın sikkelerin çalınması için “yeri doldurulamayacak hazinenin kaybı bir felaket” diyen Blume, soygun sırasında Manching kasabasının tüm telefon ve internet şebekesiyle birlikte müzenin tüm güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakıldığını söyledi.

Alman haber ajansı DPA ise milattan önce 3. yüzyıldan kalma 483 altın sikke dışında ikinci bir vitrinden üç parça tarihi eserin de çalındığını duyurdu.

Alman yetkililer ve tarihçiler çalınan milyonlarca euro değerindeki hazinenin eritilmesinden endişe ediyor.

Tarihi altın madeni paraların eritilmesi önemli bir tarihi ve kültürel mirasın kaybolması anlamına gelecek.
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