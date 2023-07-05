Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar

Ankara'da bir eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan aldığı yara sonucu ölümüne ilişkin davada çıktı.







Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz ‘kasten öldürme’ suçundan takdiri indirim ile 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.





'ELİMDEKİ BARDAĞI ONUR ŞENER'E FIRLATTIM'

Cumhuriyet'in haberine göre ilk duruşmada savunma yapan sanık İlker Karakaş, Onur Şener'in uzatılan mikrofonu reddedip, kendisine küfür ettiğini iddia ederek "Mekandan çıktıktan sonra bizi görünce parmağını sallayarak üstümüze geldi. 'Bulaşma bize' dedim, önce Jale'yi sonra Gözde'yi hedef aldı. Elimdeki bardağı Onur Şener'e fırlattım. Bunun üzerine Onur Şener'in kız arkadaşı olduğunu sonradan öğrendiğim Pelin hanım üstüme atladı; vurmak istemediğimi söyledim. Diğer arkadaşlarım da gelince iyice olay karıştı sonra baktım Onur Şener, yerde yatıyordu" demişti.









