Samanyolu Haber /Gündem / Nakit krizi başladı: Bankalar dövizini isteyen müşterileri geri çeviriyor /19 Nisan 2023 15:27

Nakit krizi başladı: Bankalar dövizini isteyen müşterileri geri çeviriyor

14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye'de döviz krizi büyüyor. Bankalar, nakit dolarını çekmek isteyen vatandaşı geri çeviriyor.

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AKP Hükumeti Türkiye’yi bir kez daha döviz krizine soktu. Bankadaki dövizini çekmek isteyen müşterilere ‘elimizde o kadar dolar yok’ cevabı veriliyor.

KAPALIÇARŞI’DA DOLAR 20.50 LİRA
14 Mayıs seçimleri öncesi iki dolar kuru oluştu. AKP Hükumetinin 128 milyar dolarını yok ettiği Merkez Bankası’nın rezervleri eksi 50 milyar dolara geriledi. Merkez  Bankası, yasaklayıcı tedbirlerle döviz talebini durdurmaya çalışıyor. Bankalara verilen alım satım arasındaki makası büyütün talimatının ardından vatandaş Kapalıçarşı’ya yöneldi.

Dolar Kapalıçarşı’da 20.50 liranın üzerine çıkarken, bankalar 19,38 liradan satıyor.

NAKİT DÖVİZ TALEBİ PATLADI
Döviz cephesinde bir kriz daha yaşanıyor. Ekonomi yazarı Turhan Bozkurt’un paylaştığı vatandaş mesajlarına göre “Nakit döviz talebi patladı, bankalar mudiyi geri çeviriyor.” Bozkurt, Ankara’dan bir vatandaşın mesajını paylaştı: “Bugün Ankara Çankaya merkezde Vakıfbank’ın üç şubesine gittim. ‘Döviz yok, pazartesi gelecek’ diyorlar. Merkezi aradı oradan da olumsuz. Hesaptaki parayı bile aynı gün alamıyoruz.”

BANKA 1.000 EUROYU BİLE VERMEDİ
Bankalara günlük döviz limiti gelince nakit döviz krizinin yaşandığını kaydeden Bozkurt, “Gaziantep’ten bir mesaj: “Şimdi bankadan (Vakıfbank) geldim 1.000 euro bile vermedi. Döviz yokmuş. Banka ile yanındaki döviz bürosu arasındaki makas 60 kuruş.” ifadeleri kullandı.
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