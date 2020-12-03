Namibya yerel seçimlerinde zafer kazanan Adolf Hitler: Dünyaya hükmetmek peşinde değilim

Almanya'nın Güneybatı Afrika'daki eski sömürgesi Namibya'da iktidar partisi SWAPO'nun adayı Adolf Hitler Uunona, 25 Kasım'daki seçimlerde Oshana bölgesinde oyların yüzde 85'ini alarak bölgesel meclise seçilmeyi başardı.







'Kaiser'in Holokostu' diye tabir edilen 1908 soykırımında on binlerin katledilmesine rağmen hala Almanca konuşan nüfusun ve Almanca yer ve insan isimlerinin bulunduğu Namibya'da, Adolf Hitler'in elde ettiği başarı, Alman medyasının dikkatinden kaçmadı.





Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in konuştuğu siyah siyasetçi, kendisine Hitler ismini ne anlam taşıdığını bilmeksizin babasının koyduğunu söyleyerek "Dünyaya hükmetmek peşinde değilim" esprisini yaptı.





