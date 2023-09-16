Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA'nın terk ettiği Apollo 17, Ay'da depreme yol açabilir /16 Eylül 2023 22:03

NASA'nın terk ettiği Apollo 17, Ay'da depreme yol açabilir

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay yüzeyinde bıraktığı Apollo 17 uzay aracıyla ilgili araştırmalar, çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya göre, Apollo 17 uzay aracı "Ay depremleri" diye bilinen küçük sarsıntılara neden olabilir.

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T24'te yer alan habere göre bilim insanları, on yıllardır ilk kez Ay yüzeyinde terk edilmiş Apollo 17'nin verilerini yeniden inceledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA)Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Francesco Civilini liderliğinde yapılan araştırmada yapay zeka kullanıldı.

AA'da yer alan habere göre, modern algoritmalarla incelenen verilerin analizinde Ay'daki daha önce bilinmeyen sismik aktiviteler ilk kez saptandı.

Çalışmada Ay yüzeyinin soğuk ve sıcak havaya göre genişleyip daraldığı belirtilerek, Ay depremlerini kaydeden cihazlardan birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Apollo 17'nin iniş modülünden yayılan hafif sarsıntılar tespit edildi.

"Ani termal Ay depremi" adı verilen belirli bir tür Ay depreminin doğal kaynaklardan değil yakındaki uzay aracının ısınması ve soğumasından kaynaklandığı sonucuna varıldı.

Araştırmada bu sarsıntıların, aniden ortaya çıkan termal Ay depremlerinden farklı olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, NASA ve partnerlerinin Ay yüzeyinde kalıcı üs inşa etmesinin Ay depremlerini anlamanın gelecekteki keşifler için önemli olacağına inanıyor.
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