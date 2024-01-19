NATO Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikatını yapacak: Tam 90 bin asker...

İttifakın üst düzey komutanı Chris Cavoli Perşembe günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayına kadar sürecek olan Steadfast Defender 2024 tatbikatlarına yaklaşık 90 bin askerin katılacağını söyledi.



NATO, uçak gemilerinden destroyerlere kadar 50'den fazla geminin yanısıra 80'den fazla savaş uçağı, helikopter ve insansız hava aracı ile 133 tank ve 533 piyade savaş aracı dahil en az 1100 savaş aracının tatbikata katılacağını söyledi.



Cavoli tatbikatın, NATO'nun bölgesel planlarının uygulanmasını prova edeceğini, ittifakın yıllardır hazırladığı ilk savunma planları olduğunu ve bir Rus saldırısına nasıl karşılık verileceğini detaylandırdığını kaydetti.



NATO'nun benzer büyüklükteki son tatbikatları Soğuk Savaş döneminde 1988'de 125 bin katılımcıyla gerçekleştirilen Reforger ve 2018'de 50 bin katılımcıyla gerçekleştirilen Trident Juncture tatbikatlarıydı.



Avrupa'ya personel gönderme simülasyonlarının yanısıra saha operasyonlarını da içerecek olan tatbikatlara katılacak birlikler NATO ülkelerinden ve yakında ittifaka katılmayı uman İsveç'ten gelecek.



Müttefikler 2023 Vilnius Zirvesi’nde bölgesel planları imzalayarak, Batılı ülkelerin Afganistan ve Irak'ta daha küçük çaplı savaşlar yürütmeleri ve Sovyet sonrası Rusya'nın artık varoluşsal bir tehdit oluşturmadığından emin olmaları nedeniyle NATO'nun büyük çaplı savunma planlarına ihtiyaç duymadığı uzun bir dönemi sona erdirmiş oldu.



Steadfast Defender tatbikatının ikinci bölümünde NATO'nun hızlı tepki gücünün ittifakın doğu kanadındaki Polonya'ya konuşlandırılmasına özel bir önem verilecek.



Tatbikatın diğer önemli noktaları, olası bir Rus saldırısı karşısında en fazla risk altında olduğu düşünülen Baltık ülkeleri, gelen takviye güçler için bir merkez olan Almanya ve ittifakın sınırlarında yer alan Norveç ve Romanya gibi ülkeler olacak.