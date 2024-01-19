Ürdün'den Suriye'ye hava saldırısı: 10 ölü, aralarında çocuklar da var

Suriyeli muhalif aktivistler, Suriye'nin güneyine yönelik düzenlenen bir hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu en az on kişinin öldüğünü bildirdi.



Saldırının muhtemelen Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği kaydedilirken Amman'dan olaya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.



Ürdün ordusu, İran yanlısı milislerle bağlantılı olduğu öngörülen ve Suriye sınırından silah ve patlayıcılarla birlikte büyük miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplarla yaşanan çatışmaların ardından sınırda kaçakçılara karşı operasyonlarını yoğunlaştırdı.



Yerel yayın organı Şam FM, Ürdün hava saldırılarının güneydeki Süveyda vilayetinin Arman kasabasında iki evi hedef aldığını ve saldırının ölümlere yol açtığını aktardı.



Haber portalı Süveyda24 de, gece düzenlenen eş zamanlı hava saldırılarının eyaletin güneydoğusunda, Ürdün sınırına yakın Arman yerleşim bölgesini vurduğunu bildirdi.



Ancak saldırılarda ikisi çocuk, beşi kadın ve üçü erkek olmak üzere 10 sivilin öldüğünü belirten Süveyda24, bu saldırıların Ürdün tarafından düzenlendiğine dair bilgi vermedi.



Öte yandan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ürdün'ün Süveyda'da düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk olmak üzere en az dokuz kişinin öldüğünü bildirdi.



Kurumun direktörü Rami Abdurrahman, öldürülen kişilerin kaçakçılıkla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, Ürdün Hava Kuvvetleri'nin yerel halktan yanlış istihbarat almış olabileceğini öne sürdü.



Ürdün ve Batılı müttefikleri, kaçakçılıktaki artıştan Lübnan merkezli Hizbullah ve Suriye'nin güneyinde önemli bir kısmı kontrol eden İran yanlısı diğer silahlı grupları sorumlu tutuyor.



İran ve Hizbullah ise iddiaları, Batı'nın uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığına karıştığı suçlamasında bulunduğu Suriye yönetimine karşı bir komplo olarak nitelendiriyor.