NATO'dan Rusya'ya 'nükleer' yanıtı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak liderler zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Ukrayna’nın kendini savunma hakkı olduğunu vurgulayarak, “Yarın müttefiklerin Ukrayna’ya ek destek için anlaşma sağlamasını bekliyorum. Ukrayna'yı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.







Basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Ukrayna kendisini savunma hakkına sahiptir. Ukraynalıların bu temel hakkı korumalarına yardımcı oluyoruz. Müttefikler 2014'ten beri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitti ve yeteneklerini güçlendirdi. Bu eğitimi şimdi büyük bir cesaretle ön saflarda uygulamaya koyuyorlar. Son aylarda müttefikler askeri desteği artırdı. Tanksavar ve hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, yakıt ve mühimmatın yanı sıra mali yardım sağlamak ve milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktayız. Yarın müttefiklerin Ukrayna’ya ek destek için anlaşma sağlamasını bekliyorum. Ukrayna'yı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız” dedi.







Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vlodamir Putin'in Ukrayna işgalinin gaddarca olduğunu dile getirerek, "Bizler elimizden geleni yapmak konusunda kararlıyız. Ancak bir amacımız daha var ki NATO ile Rusya arasında çatışma olmasın. Zira bu çok daha fazla kıyım ve ölüme neden olacaktır" ifadelerini kullandı.





'PEKİN RUSYA'DAN YANA'

Otoriter güçlerin kendi isteklerini uygulamaktan çekinmemeleri gerektiğini belirten Stoltenberg, "Pekin bağımsız devletler konusunda Rusya'dan yana destek vermeye başlamıştır. Bu kapsamda ciddi anlamda dezonformasyon vermeye de başlamıştır. İttifak, Çin'in Rusya'ya teçhizat desteği verdiğinden de endişe etmektedir" şeklinde konuştu.





ZELENSKİ, NATO LİDERLERİNE HİTAP EDECEK

Yarınki toplantıda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de liderlere hitap edeceğini belirten Stoltenberg, “NATO liderleri, güvenliğimizin önemli bir anında yarın Brüksel'de bir araya gelecek. Toplantıda bize hitap edecek olan Başkan Zelenski'yi ağırlamayı dört gözle bekliyorum. Başkan Putin'in Ukrayna'yı vahşice işgali her gün ölüme ve yıkıma neden oluyor. Müttefikler, Ukrayna'nın cesur halkını desteklemek ve Kremlin'in zulmüne karşı birlik içindedir. Putin bu savaşı bitirmeli, siviller için yardıma ve güvenli geçişe izin vermeli, gerçek diplomasiye katılmalıdır” ifadelerini kullandı.





NATO Genel Sekreteri, ayrıca Ukrayna için NATO üyeliğinin zirvenin gündeminde olmayacağını kaydetti.





“DÖRT YENİ NATO MUHAREBE GRUBU KONUŞLANDIRILACAK”



Stoltenberg, toplam NATO muharebe grubu sayısının 8’e çıkarılacağını belirterek, “Yarınki zirvede yeni kararlar alacağız. Liderlerin, ittifakın doğu kısmındaki güçlerimizde büyük artışlarla NATO'nun duruşunu tüm alanlarda güçlendirmeyi kabul etmelerini bekliyorum. Karada, havada ve denizde. İlk adım, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da dört yeni NATO muharebe grubunun konuşlandırılmasıdır. Bu, Baltık ülkeleri ve Polonya'daki mevcut güçlerimizle birlikte, doğu kanadında sekiz çok uluslu NATO muharebe grubuna sahip olacağımız anlamına geliyor” dedi.