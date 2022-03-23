Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den ülkelere doğalgaz satışıyla ilgili yeni karar /23 Mart 2022 17:06

Putin'den ülkelere doğalgaz satışıyla ilgili yeni karar

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus Rublesi'ne geçmeyi planlıyoruz" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin Rusya’nın varlıklarını dondurmasıyla Moskova’nın güveninin zedelenmesinin ardından Rusya’nın “dost olmayan ülkelere” ruble ile gaz satmaya başlayacağını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin bugün hükümet yetkilileri ile bir araya geldi. Putin, “Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz” dedi.

Putin değişikliklerin yalnızca ödemelerde kullanılan para birimini etkileyeceğini ve hükümet ile merkez bankasının bu operasyonları rubleye geçirmek için bir hafta içinde bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

AB başta olmak üzere “dost olmayan” ülkeler aldıkları gazın parasını ruble ile yapmak zorunda kalırsa, rublenin Euro karşısında hızla değer kazanacağı öngörülüyor.

Rus lider ayrıca, “Rusya, daha önce imzalanan sözleşmelerine bağlı olacak, vaat edilen hacim ve fiyatta alıcılara gaz tedarik etmeye devam edecek. Rusya itibarına değer veriyor” dedi.
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