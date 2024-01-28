Nazlı Ilıcak tahliye edildi

'CASUSLUK' SUÇLAMASI VE DENETİMLİ SERBESTLİK
T24'te yer alan habere göre Ilıcak hakkında 'askeri ve siyasi casusluk' suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde farklı bir dava daha açılmıştı. Yargılama sonunda, TCK'nın 330/1. maddesi yönünden değil, 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak' suçundan 7 yıl hapis cezası verildi. Ancak Terörle Mücadele Kanunu'nun 3., 4. ve 5. maddeleri açısından ceza artırımına yer olmadığına karar veren mahkeme, 1/10 oranında takdiri indirim uygulayarak Ilıcak'ın 5 yıl 10 hapis cezasına çarptırdı.
Ilıcak, bu cezanın Yargıtay tarafından da onaması üzerine infazının tamamlanması için denetimli serbestlik başvurusunda bulundu.