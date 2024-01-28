Samanyolu Haber /Gündem / Nazlı Ilıcak tahliye edildi /28 Ocak 2024 14:41

Nazlı Ilıcak tahliye edildi

4 Aralık 2023'te tekrar cezaevine giren 79 yaşındaki gazeteci - yazar Nazlı Ilıcak, tahliye edildi.

SHABER3.COM

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 'iftira' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının istinafta onanmasının ardından 4 Aralık 2023'te tekrar cezaevine giren 79 yaşındaki gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak, tahliye edildi.

'CASUSLUK' SUÇLAMASI VE DENETİMLİ SERBESTLİK

T24'te yer alan habere göre Ilıcak hakkında 'askeri ve siyasi casusluk' suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde farklı bir dava daha açılmıştı. Yargılama sonunda, TCK'nın 330/1. maddesi yönünden değil, 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak' suçundan 7 yıl hapis cezası verildi. Ancak Terörle Mücadele Kanunu'nun 3., 4. ve 5. maddeleri açısından ceza artırımına yer olmadığına karar veren mahkeme, 1/10 oranında takdiri indirim uygulayarak Ilıcak'ın 5 yıl 10 hapis cezasına çarptırdı.

Ilıcak, bu cezanın Yargıtay tarafından da onaması üzerine infazının tamamlanması için denetimli serbestlik başvurusunda bulundu.
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